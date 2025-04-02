Девять детей пострадали из-за взрыва хлопушки-бомбочки в школе в Истре

Из-за взрыва хлопушки в школе в Истре пострадали девять детей, одна девочка госпитализирована. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Ученик 5 класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику „хлопушку-бомбочку“, которая взорвалась», — сообщили в Минобразования.

Девяти детям стало плохо, им оказали медицинскую помощь. На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Одну из учениц отправили в Истринскую больницу.

Ранее третьеклассница из Клина умерла после двухнедельного кашля, который никак не проходил. Пока не удалось точно установить, что это за вирус. В школе, где учится девочка, с похожими симптомами госпитализировали еще троих детей.