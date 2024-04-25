Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском | 360°

25 апреля 2024, 10:28
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирской области
Авария с участием грузовика и микроавтобуса произошла в Болотнинском районе Новосибирской области, пострадали девять человек. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила региональная служба «112».
ЧП случилось на 125-м километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», столкнулись грузовой автомобиль Howo и пассажирская «Газель», после чего большегруз опрокинулся. Всего в аварии пострадали девять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
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В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП попала не «Газель», а микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался в направлении Новосибирска со стороны Кемерово.
По сведениям ведомства, водитель не справился с дорожными условиями и столкнулся с Howo, который двигался навстречу. По факту ДТП следователи завели административное производство.
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