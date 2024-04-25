Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 10:28 Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Новосибирской области

Читать 360 в

Авария с участием грузовика и микроавтобуса произошла в Болотнинском районе Новосибирской области, пострадали девять человек. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила региональная служба «112».

МВД по Новосибирской области / Telegram-канал МВД по Новосибирской области / Telegram-канал МВД по Новосибирской области / Telegram-канал МВД по Новосибирской области / Telegram-канал МВД по Новосибирской области / Telegram-канал

ЧП случилось на 125-м километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», столкнулись грузовой автомобиль Howo и пассажирская «Газель», после чего большегруз опрокинулся. Всего в аварии пострадали девять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Реклама

В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области уточнили, что в ДТП попала не «Газель», а микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался в направлении Новосибирска со стороны Кемерово.

По сведениям ведомства, водитель не справился с дорожными условиями и столкнулся с Howo, который двигался навстречу. По факту ДТП следователи завели административное производство.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Porsche Cayenne протаранил крылья Троицкого моста.