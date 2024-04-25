Элитная иномарка попала в ДТП на разведенном мосту в Санкт-Петербурге | 360°

Общество 25 апреля 2024, 09:36 Элитная иномарка попала в ДТП на разведенном мосту в Санкт-Петербурге «Mash на Мойке»: Porsche Cayenne протаранил крылья Троицкого моста в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге черный Porsche Cayenne проигнорировал красный сигнал светофора и пытался проскочить по разведенному Троицкому мосту, но протаранил его опускающиеся крылья. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в ночь на четверг. После столкновения гребенка зажевала бампер и колеса машины на московских номерах, на асфальт вылился антифриз. Водитель и пассажиры иномарки после ДТП покинули место.

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В феврале нетрезвый 22-летний мужчина на машине заехал на Дворцовую площадь со стороны Певческого моста, после чего покружил рядом с Александровском столпом. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые арестовали фигуранта и доставили его в отделение, а машину отправили на спецстоянку.

Неделю назад водителя каршеринга отправили в СИЗО после смертельного ДТП в Петербурге.