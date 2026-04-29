Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астрахани

Маршрутное такси столкнулось с легковой машиной на Вокзальной площади в Астрахани и опрокинулось на правый бок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пострадали девять человек. Восьмерых, в том числе 16-летнюю девушку, отправили в больницы в состоянии средней тяжести. Еще одному человеку госпитализация не понадобилась, ему оказали помощь на месте.

Местная жительница в комментарии 360.ru поблагодарила земляков за неравнодушие.

«Все остановили машины и бежали на помощь», — рассказала она.

По предварительной информации от регионального управления МВД, водитель маршрутки проехал на красный свет.

Накануне в Керчи другая маршрутка столкнулась с учебным автомобилем. Пострадали водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, а также ученица автошколы и ее инструктор.