Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Красноярске

Девять человек пострадали в Красноярске после того, как маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в электроопору. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края .

Авария произошла утром на улице Партизана Железняка. По предварительным данным, водитель общественного транспорта пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем Toyota, который нарушил разметку при перестроении.

После маневра легкового автомобиля водитель автобуса был вынужден резко уходить в сторону. В результате транспорт вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

«Пассажирка автобуса рассказала 360.ru, что получила сотрясение, гематомы головы и руки, а также травму шеи. По ее словам, сам момент столкновения она почти не помнит.

«Очнулась уже на полу», — рассказала женщина.

Другой пассажир сообщил, что сначала почувствовал небольшой удар, а затем последовал второй — более сильный. Сам он серьезных травм не получил.

