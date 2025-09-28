Девять человек пострадали при стрельбе в церкви в штате Мичиган

После стрельбы в мормонской церкви в городе Гран-Бланка штата Мичиган пострадали девять человек. Погиб один местный житель, сообщило NBC News .

Предварительно известно, что 40-летний мужчина въехал на территорию церкви на своей машине и открыл стрельбу из штурмовой винтовки по людям. Подозреваемого ликвидировали в ходе перестрелки.

Также преступник устроил поджог здания. Пожар оперативно потушили, но спасатели считают, что внутри могут находиться новые жертвы. Журналисты Fox 2 сообщали минимум о шести пострадавших. Мотивы преступления сейчас устанавливаются.

В полиции Нью-Йорка заявили, что во все религиозные учреждения города направят своих сотрудников на фоне стрельбы в Мичигане.

В августе неизвестный открыл стрельбу около миграционного центра Далласа. Местные власти сообщали о множестве погибших и раненых.