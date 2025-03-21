Два водителя получили травмы в ДТП с грузовиками на трассе в Кузбассе

Три грузовика стали участниками ДТП в Кемеровской области. Массовая авария произошла на 51-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на представителей регионального отдела пропаганды УГИБДД.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и оперативных служб зафиксировали факт аварии. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.
Инспекторы ГИБДДД временно перекрыли движение на этом участке, объезд осуществляется через село Колмогорово. В результате ДТП пострадали два водителя. Информация об их состоянии не поступала.
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