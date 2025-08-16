Девять человек погибли при взрыве на рязанском заводе «Эластик»

При взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли девять человек. Из-под завалов спасатели вытащили еще одного человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пострадавшего обнаружили кинологи МЧС России. По информации ведомства, спасатели вытащили из-под завалов трех человек, а также тела четырех погибших.

Всего пострадали 129 человек, отметили в МЧС. Работы на месте происшествия продолжаются.

Взрыв в пороховом цеху завода в Шиловском районе Рязанской области произошел накануне, 15 августа. В результате детонации здание цеха полностью разрушилось, начался пожар. Сразу было известно о трех погибших сотрудниках завода.