Детский лагерь в Башкирии закрыли из-за нарушений

В Башкирии закрыли детский лагерь. В нем находились 168 ребят, и всех пришлось отправить по домам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Выездная внеплановая проверка проходила в Туймазинском районе. Сотрудники МЧС России выявили в лагере почти 30 нарушений», — отметили в министерстве.

В помещениях либо вообще отсутствовала, либо была неисправной пожарная сигнализация, на путях эвакуации были горючие материалы, специалисты также выявили нарушение изоляции электрооборудования.

Лагерь закрыли на месяц по решению суда.

Раннее дети массово отравились в омском лагере «Орленок». В инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания доставили 11 воспитанников. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещения лагеря. Они взяли пробы готовой еды и воды для проверки. Идут изъятие документов и допросы свидетелей.