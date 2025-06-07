Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в лагере «Орленок». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В СК отметили, что в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания доставили 11 несовершеннолетних в возрасте от семи до 14 лет. Состояние детей в настоящее время удовлетворительное.
Правоохранители осмотрели помещения на территории лагеря, отобрали пробы готовой пищевой продукции и воды для дальнейшей проверки. Проводятся выемка документации и допросы свидетелей.
Следователи ведут расследование по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
ЧП в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Калачинском районе произошло 5 июня. Несколько детей сообщили о недомогании и утром обратились за медпомощью.
Ранее 22 ребенка с Урала отравились в поезде во время пути на отдых в Анапу.
Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе
Ради хайпа: школьники из Волгодонска кинули зигу на фоне Знамени Победы
Детский лагерь «Осетр» в Зарайске капитально отремонтируют к концу июня
Субботник ко Дню эколога прошел на берегу ручья Поныри в Щелкове
Тайную комнату с секретными документами нашли в штаб-квартире ФБР
Дети массово отравились в омском лагере «Орленок»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте