Дети массово отравились в омском лагере «Орленок»

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в лагере «Орленок». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания доставили 11 несовершеннолетних в возрасте от семи до 14 лет. Состояние детей в настоящее время удовлетворительное.

Правоохранители осмотрели помещения на территории лагеря, отобрали пробы готовой пищевой продукции и воды для дальнейшей проверки. Проводятся выемка документации и допросы свидетелей.