Дети массово отравились в омском лагере «Орленок»

СК завел дело после отравления 11 детей в омском лагере «Орленок»

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет по Омской области завел уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в лагере «Орленок». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что в инфекционную больницу с одинаковыми симптомами заболевания доставили 11 несовершеннолетних в возрасте от семи до 14 лет. Состояние детей в настоящее время удовлетворительное.

Правоохранители осмотрели помещения на территории лагеря, отобрали пробы готовой пищевой продукции и воды для дальнейшей проверки. Проводятся выемка документации и допросы свидетелей.

СК по Омской области
Фото: СК по Омской области/Telegram
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СК по Омской области
Фото: СК по Омской области/Telegram
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Следователи ведут расследование по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

ЧП в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Калачинском районе произошло 5 июня. Несколько детей сообщили о недомогании и утром обратились за медпомощью.

Ранее 22 ребенка с Урала отравились в поезде во время пути на отдых в Анапу.

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