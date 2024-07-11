Ленинский округ устроил пострадавшую в детсаду «Барбоскин» девочку в другое учреждение

Администрация Ленинского городского округа предоставила место в муниципальном детском саду девочке, пострадавшей от действий воспитателя в частном дошкольном учреждении «Барбоскин» в Видном. Об этом 360.ru рассказал замглавы округа Иван Гетман.

Теперь девочка 2022 года рождения будет посещать детсад в поселке Петровское. Мама ребенка выбрала это учреждение при подаче электронной заявки на портале «Госуслуги».

«Кроме того, в управлении образования администрации Ленинского округа пояснили, что частный детский сад, в котором произошел инцидент, не имеет лицензии на осуществление деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования», — подчеркнул Гетман.

«Барбоскин» не получает субсидии из бюджета Подмосковья в рамках частно-государственного партнерства. Муниципалитет не имеет полномочий для контроля за работой учреждения.

Накануне в СМИ появилась информация, что сотрудница частного детсада в Видном избивала детей. Мать одной из девочек нашла на ее теле синяки. В отношении воспитательницы завели уголовное дело.