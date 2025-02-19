Дети в Краснодаре попали в реанимацию из-за леденцов на палочке

Живущие в Краснодаре восьмилетняя девочка и ее шестилетний брат почувствовали себя плохо после того, как съели леденцы на палочке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу.

Дети находились в гостях у прабабушки и прадедушки. После ужина они съели конфеты и легли спать. Ночью брату и сестре стало плохо, им вызвали скорую.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители выясняют, по какой причине ухудшилось самочувствие детей. Сейчас пострадавшие находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Shot, дети после леденцов неожиданно впали в кому, их доставили в реанимацию местной больницы.

Ранее в Коми шестилетний мальчик наклеил на себя обезболивающий пластырь с сильнодействующим веществом и начал задыхаться. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.