Четыре грузовика столкнулись на МКАД

Массовая авария с участием грузовых автомобилей произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«На внешней стороне второго километра МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — уточнила пресс-служба.
Данные о пострадавших не поступали, в ведомстве отметили, что подробности выясняют. Движение в районе ДТП было затруднено почти на полтора часа.
В конце ноября на 107-м километре МКАД в ДТП пострадал 10-летний ребенок. У него диагностировали травму головы. В аварию попали три автомобиля, произошел разлив топлива.
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