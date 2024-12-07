Четыре грузовика столкнулись на МКАД

Массовая авария с участием грузовых автомобилей произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале .

«На внешней стороне второго километра МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы», — уточнила пресс-служба.

Данные о пострадавших не поступали, в ведомстве отметили, что подробности выясняют. Движение в районе ДТП было затруднено почти на полтора часа.

В конце ноября на 107-м километре МКАД в ДТП пострадал 10-летний ребенок. У него диагностировали травму головы. В аварию попали три автомобиля, произошел разлив топлива.