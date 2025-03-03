Дети нормальные, беда в родителе. Какой была семья из Перми, где отчим избил ребенка

В Перми ребенок сбежал из дома и сообщил, что его избивает отчим. Прохожий спас мальчика и вызвал полицию. О семье, оказавшейся в центре внимания правоохранителей, рассказал 360.ru сосед.

По его словам, семья переехала в дом одной из первых, около года назад, и удивляла соседей пьяными выходками. Собеседник рассказал, как отчим пытался выломать тамбурную дверь подъезда.

«И вот с этих моментов мы понимали, какое воспитание там. Дети-то нормальные, хорошие, просто вот такой родитель. Потом только узнал, что он неродной», — заявил он.

На видео с подъездной камеры, которая есть в распоряжении 360.ru, ребенок пытается убежать, плача и умоляя о помощи, но мужчина догоняет его и кричит матом. На ситуацию обратил внимание прохожий, которому мальчик пожаловался на побои.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что подозреваемый с марта прошлого года регулярно бил и оскорблял домочадцев. Последней каплей стал отказ пасынка принести сигареты, после чего мужчина избил ребенка и попытался утопить его в ванне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.