Дети массово заразились вирусом в санатории Барнаула

СК завел дело из-за массового заражения вирусом в детском санатории в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю завел уголовное дело после заражения детей в психоневрологическом санатории в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Из краевого детского санатория в Барнауле в инфекционное отделение медицинского учреждения госпитализировали несовершеннолетних. Нескольким детям оказывают медицинскую помощь амбулаторно», — заявили в СК.

Правоохранители завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Источник РИА «Новости» в силовых структурах уточнил, что всего заболели 18 детей, из них 15 отправили в больницу. О какой именно вирусной инфекции идет речь, не уточняется.

Ранее 16 детей заболели в лагере «Уральские зори» в Башкирии, у них обнаружили гастроэнтерит. Для анализов специалисты взяли биоматериал, образцы еды и сырья, а также смывы с посуды.