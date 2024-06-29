Дети массово отравились в челябинском лагере

Родители, чьи дети отдыхали в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске, обвинили учреждение в массовом отравлении ребят. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мамы и папы рассказали, что их детям стало плохо еще в минувший вторник. Представители лагеря не сообщили родственникам о ЧП, отметили родители. Они все узнали от самих подростков, когда тем по расписанию раздали телефоны.

Дети пожаловались, что в среду в медпункт встали в очередь примерно 40 человек с похожими симптомами: высокая температура, боль в животе и тошнота.

Массовое отравление детей также произошло в оздоровительном лагере в Пензе. Недомогание почувствовали более 30 отдыхающих.