Дети играли рядом с мертвым телом в Улан-Удэ

Babr Mash: в Улан-Удэ дети несколько часов играли на площадке около трупа

Фото: РИА «Новости»

Юные жители Улан-Удэ на протяжении нескольких часов играли на детской площадке возле трупа. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, во дворе жилого дома, расположенного на улице Королева, мужчина почувствовал себя плохо и умер. Очевидцы не поняли, что произошло, но вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. Спустя час покойного забрал катафалк. Все это время дети гуляли рядом.

Ранее в Советском районе Улан-Удэ завершили поиски пропавшего четырехлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружили в стиральной машине, которая находилась в гараже рядом с домом его семьи. Следователи возбудили уголовное дело. Все причины и обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

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