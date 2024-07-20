«Дети хотели спать и падали». Что известно об отравлении россиян газом в отеле в Турции

Пять россиян пострадали от отравления газом в турецком отеле Sealight Resort

Причиной отравления газом российских туристов в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе Турции стал сломавшийся бойлер. Об этом со ссылкой на посольство России сообщил РБК .

Пострали из-за этого пять россиян, их доставили в больницу, оказали помощь и уже выписали, добавили собеседники издания. После туристам предоставили другие номера. Сейчас жалоб ни у кого нет, подчеркнули в посольстве.

По данным дипмиссии, бойлер для нагрева воды сломался в пятизвездочном отеле 18 июля, из-за этого произошла утечка газа.

Подробностями случившегося в одном из чатов в Telegram поделился один из пострадавших. По его словам, в клинику людей отвозили на скорой. У постояльцев были сильные головные боли, слабость, кто-то терял сознание.

«Целый день под капельницами провели. Как состояние улучшилось, отправили назад», — уточнил мужчина.

Также он обратил внимание, что никакого запаха в здании не было. Люди даже не подозревали, что им может что-то угрожать.