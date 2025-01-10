Туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей начали убирать в Дагестане

Туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей начали вывозить с побережья. Трупы животных захоронят на специальном полигоне, об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.
Профильные службы провели проверки для выяснения причин гибели нерп, отметили в мэрии.
«После всех необходимых процедур туши будут вывезены на специализированный полигон и захоронены при соблюдении всех санитарных норм», — сообщила пресс-служба.
Мертвых тюленей обнаружили на побережье в середине декабря. Большую часть туш выбросило на берег на участке от Махачкалы до устья реки Терек. Для установления причин гибели нерп пробы биоматериала направили в лабораторию.
Стремительное изменение климата может привести к исчезновению тюленей в Каспийском море, предупредил ранее биолог. Вынос туш на побережье всегда происходит в последние месяцы года.
Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в декабре
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Почти 13 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте