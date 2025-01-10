Туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей начали убирать в Дагестане

Туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей начали вывозить с побережья. Трупы животных захоронят на специальном полигоне, об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Профильные службы провели проверки для выяснения причин гибели нерп, отметили в мэрии.

«После всех необходимых процедур туши будут вывезены на специализированный полигон и захоронены при соблюдении всех санитарных норм», — сообщила пресс-служба.

Мертвых тюленей обнаружили на побережье в середине декабря. Большую часть туш выбросило на берег на участке от Махачкалы до устья реки Терек. Для установления причин гибели нерп пробы биоматериала направили в лабораторию.