Детеныша ларги с дробью в теле нашли на берегу озера на Сахалине

На побережье озера Изменчивого на Сахалине обнаружили детеныша ларги с дробью в теле.Об этом сообщило АСТВ.ру .

За животным несколько дней наблюдали специалисты фонда «Зеленый Сахалин». Когда поведение ларги стало меняться, выяснилось, что в его теле — дробь. Очевидцы рассказали, что некоторые пытались согнать животное в воду, хотя делать это категорически запрещено.

«Насильно выброшенное в воду больное морское животное захлебывается и тонет. Вы этого не увидите», — объяснили специалисты фонда.

Извлечь дробь из ларги невозможно, он не перенесет операцию. Малыша изъяли из природы, его поддерживают медикаментозно и ожидают отклика организма.

В марте специалисты МЧС спасли обессиленного детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы.