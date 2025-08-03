Десятки туристов попали в больницу после купания на пляже в Португалии

Belga: в Португалии десятки туристов попали в больницу с тошнотой и диареей

На популярном курорте Назаре на севере Лиссабона десятки туристов пожаловались на проблемы со здоровьем после купания в море. Об этом сообщило информагентство Belga.

У всех пострадавших были схожие симптомы: тошнота, рвота и диарея. Помощь медиков понадобилась 56 людям: 22 взрослым и 28 детям.

Руководство курорта Назаре подтвердило, что причиной массовой госпитализации стал «аномальный сброс» воды из-за технической неисправности в канализационной системе.

Загрязненная вода попала в море. Перед выходными в районе пляжа ввели запрет на купание и работают над устранением последствий происшествия.

В июне российские туристы в Египте массово отравились в баре отеля. Некоторые из них предположили, что им специально налили некачественный алкоголь. Чтобы восстановиться после отравления, россиянам понадобилось несколько дней.