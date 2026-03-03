Десятки свадеб в Москве сорвались из-за вечеринки магазина нижнего белья

В Москве сорвались десятки свадебных церемоний, которые планировалось провести в особняке на Малой Ордынке. Об этом 360.ru рассказала Екатерина — одна из пострадавших невест.

«Нам сорвали церемонию. Мы узнали об этом за два часа до свадьбы», — подчеркнула она.

Утром с ней связались представители ЗАГСа и сказали, что в особняке якобы возникли проблемы с проводкой, поэтому мероприятие переносится в Московский Императорский яхт-клуб. Позже выяснилось, что в здании вместо свадеб провели звездную вечеринку компании, занимающейся продажей нижнего белья.

«Я позвонила в ЗАГС напрямую. Мне ответили, что рекламщики перекупили площадку. Далее я позвонила по телефону в особняк, и они сказали, что якобы у них наложилось расписание, и уже давно площадку выкупила рекламная компания. Ее название они не озвучили», — уточнила девушка.

Представители площадки «Особняк на Малой Ордынке» в беседе с 360.ru подтвердили, что возникло недоразумение с расписанием.

«К сожалению, произошла накладка в системе бронирования площадки. На дату 26 февраля площадка была сдана в аренду под мероприятие. То, что в этот день должны были производиться регистрации браков, выяснилось только утром», — объяснили в пресс-службе.

По словам сотрудника площадки, особняк уже застроили под мероприятие, и оперативно провести демонтаж было нельзя. По этой причине регистрации браков перенесли в другую локацию поблизости.

«Понимаем, каким стрессом это было для пар и гостей. Приносим свои глубочайшие извинения и в качестве компенсации дарим парам возможность провести двухчасовую фотосессию в особняке», — резюмировал представитель площадки.

В последнее время российские пары стали чаще устраивать камерные свадебные церемонии вместо пышных торжеств. Некоторые статьи расходов на мероприятие взлетели за четыре года на 650%.