Россияне массово отказываются от пышных свадеб из-за высоких цен

В России пары массово отказываются от пышных свадеб из-за резкого роста цен. Главным трендом 2026 года стали камерные торжества для близких, рассказали телеграм-каналу Baza организаторы и ведущие.

По словам собеседников канала, еще пару лет назад средний чек на еду составлял пять-семь тысяч рублей на человека, а сейчас — от восьми до 10 тысяч. Подорожало буквально все: многие статьи расходов выросли минимум вдвое, а рекордсменом стал декор — его стоимость взлетела на 650% за четыре года.

Чтобы сэкономить, молодожены выбирают минималистичные площадки и делают все сами: от рассадки гостей до изготовления декораций. При этом и организаторы подняли комиссию до 15%, что вызвало недовольство подрядчиков — некоторые даже начали бойкотировать их и повышать собственные расценки.

Но даже при таком раскладе, говорят организаторы, отбить свадьбу за счет подарков гостей вряд ли получится. В последнее время цены стали все чаще ужасать россиян. Так, появившаяся на прилавках «золотая курица» испугала покупателей.