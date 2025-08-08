Десятки российских туристов отравились в пятизвездочном отеле в Турции

Десятки российских туристов пожаловались на отравление на отдыхе в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в турецкой Аланье. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

По его информации, начиная с июля многие постояльцы испытывали одни и те же симптомы — у них поднялась температура, их тошнило и рвало. Они предполагают, что причина в антисанитарии в гостинице: посуду плохо моют, а в зоне раздачи блюд летают мухи.

При этом цены на отдых соответствуют звездности отеля. Туристы, уже купившие путевки, но еще не приехавшие в Аланью, начали возвращать деньги.

Ранее в СМИ появилась информация о бактерии Vibrio, появившейся в Турции. Однако руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев не исключил, что это были обычные отравления и другие заболевания желудочно-кишечного тракта, и рекомендовал чаще мыть руки и фрукты.