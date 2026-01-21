Десятки россиян застряли в Казахстане из-за отказа лететь на сломанном лайнере

Десятки россиян ждут вылета рейса авиакомпании SCAT Airlines в Таразе. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Туристы возвращались в Екатеринбург с вьетнамского острова Фукуок, самолет прибыл в Тараз на штатную дозаправку. Экипаж планировал покинуть город через час, однако рейс задержался более чем на 18 часов.

В итоге 217 пассажиров застряли в «чистой зоне», из которой им нельзя выходить, так как принимающая сторона — Россия, а не Казахстан. Туристы отметили, что представительница авиакомпании проговорилась, что пилот отказался лететь на лайнере из-за поломки.

Для ремонта самолета в аэропорт привезли борт из Алма‑Аты. Деталь установили, но посадку на лайнер не объявят без пробного запуска.

Пассажиры также пожаловались, что первое горячее питание им принесли только после спустя восемь часов ожидания, а второе — еще через восемь.

Ранее выпуск и прием рейсов временно приостановил аэропорт Краснодара. Воздушная гавань закрылась из-за нелетной погоды и недостаточного коэффициентом сцепления на ВПП.