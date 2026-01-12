Аэропорт Краснодара временно приостановил работу 12 января

Аэропорт Краснодара временно приостановил работу в связи с погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на ВПП аэропорт приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 с возможным продлением», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники аэропорта ведут постоянную работу по обработке взлетно-посадочной полосы и расчистке снега, перрона, привокзальной площади и рулежных дорожек.

«Просим отнестись к корректировкам расписания с пониманием. На время ожидания рейсов с пассажирами работают представители авиакомпаний», — добавили в воздушной гавани.

Ранее петербургский аэропорт Пулково опроверг сообщения в СМИ, что самолет якобы застрял в сугробе при выходе на взлетно-посадочную полосу.