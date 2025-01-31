Десятки клещей поселились в ухе девочки

В Малайзии врач обнаружил в ухе девочки десятки клещей. Об этом сообщило издание The Sun .

Дочь жительницы Малайзии Акилы Насир Хайфы пожаловалась на дискомфорт и боль в ухе вечером 17 января.

Женщина осмотрела ребенка самостоятельно с помощью фонарика, но не обнаружила признаков воспаления. Она решила, что, вероятно, виноват прыщ в ухе, но сказала дочери, что сходит с ней к врачу, если боль не пройдет.

На следующий день девочка пожаловалась еще и на боль в шее, но мать предложила ей немного «потянуть» ее. Женщина решила, что причина в неудачной позе во сне.

В тот день семья отправилась в детский развлекательный центр, но девочка не стала играть, что обеспокоило женщину и она снова осмотрела ее ухо. Мать заметила темные пятна возле слухового прохода и подумала, что это кровь от расчесывания.

После этого она поискала симптоматику в интернете и предположила, что виноваты клещи. В больнице врач осмотрел девочку и подтвердил, что у нее в ухе поселились десятки клещей, которых он и вычистил.

По словам матери, ее дочь часто играла с бродячими кошками рядом с домом, с которых на нее и перескочили клещи.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил, что аномально теплая зима может спровоцировать досрочное пробуждение клещей и комаров.