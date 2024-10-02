Десятки детей в кировском скейтпарке пострадали из-за хулигана с перцовым баллончиком

Житель Кирова на двое суток парализовал работу крытого скейтпарка на улице Спасской. Он распылил в помещении с детьми два перцовых баллончика. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как 25-летний парень забежал в скейтпарк, где проходила детская тренировка. После распыления баллончиков аэрозольное облако попало в коридор и в другие помещения.

«Тут дети, уйди!» — заявила девушка за кадром.

По данным «Первого городского», в результате пострадали несколько десятков человек, большинство из них — дети. Оказалось, что нападавший три года преследует девушку, которая является директором скейтпарка. Молодой человек питает к ней безответные чувства.

Ранее в Москве группа молодых людей распылила газовый баллончик в лицо прохожему. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.