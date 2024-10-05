Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом

Четыре ребенка отравились неизвестным веществом в Вольске

В больницу города Вольска доставили четырех детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МВД по Саратовской области.

«В медицинское учреждение в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления неизвестным веществом поступили четыре ребенка вечером 4 октября. Проводится проверка», — заявили в ведомстве.

В Telegram-канале областной прокуратуры добавили, что предварительной причиной состояния детей является отравление лекарственными препаратами.

В Минздраве по региону ТАСС уточнили, что в состоянии средней степени тяжести пострадавших доставили в районную больницу.

«После осмотра принято решение о транспортировке одного ребенка в медицинское учреждение областного центра. Состояние всех детей сейчас стабильное. В условиях стационара им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники спортивной школы в Якутии попали в больницу с отравлением.