Десятки детей отравились в одной из школ Хабаровска

Массовое отравление детей произошло в школе № 68 Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 17 по 23 февраля за помощью к врачам с симптомами кишечной инфекции обратились 25 учеников. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Специалисты проверили школу и обнаружили нарушение санитарно-эпидемиологических норм поставщиком питания АО «Комбинат питания». Также в учреждении выявили нарушения обучения и воспитания несовершеннолетних со стороны должностных лиц.

Прокуратура вынесла руководству школы и АО «Комбинат питания» представления. Материалы проверки отправили в следственные органы, по их результатам завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

«В образовательном учреждении провели дезинфекцию помещений, в том числе классов, пищеблока и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновили», — заявили в прокуратуре.

Ранее почти 80 человек подхватили острую кишечную инфекцию в Якутске.