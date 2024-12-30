На трассе в Симферопольском районе Крыма произошла массовая авария, столкнулись 19 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Предварительной причиной ДТП стала непогода, всего в результате столкновения пострадали три человека.
Авария случилась в районе села Чистенького, на 14-м километре трассы Дубки — Левадки. Там столкнулись легковые машины и грузовик. Сотрудники МЧС на данный момент ликвидируют последствия ДТП.
Утром 30 декабря женщина погибла в аварии с легковым автомобилем и автобусом в Самарской области. Травмы также получили трое несовершеннолетних. В автобусе находились 42 человека, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Днем ранее в столкновении двух легковушек недалеко от Ставрополя четыре человека погибли и еще один пострадал. Скончались две женщины и два мужчины.
Десятки автомобилей столкнулись в Крыму
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