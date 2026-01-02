Снежный коллапс парализовал дороги Грузии. На Крестовом перевале застряли туристы и местные

Дорогу от Тбилиси до Гудаури в Грузии замело, машины стоят в пробках

Сотни машин застряли на дороге к границе с Россией, пробка образовалась и на трассе из Тбилиси на горнолыжный курорт Гудаури — Грузию парализовал снежный коллапс. Очевидец Елизавета Беляева рассказала 360.ru об обстановке на дороге на популярный грузинский курорт.

Девушка отметила, что некоторые автомобили с грузинскими номерами пытаются проскочить по встречке, создавая аварийную обстановку. Пробку снимают с дронов. Кто-то не выдерживает и разворачивается.

«Вчера закрыли дорогу, народ сутки стоял в надежде, что откроют. Сегодня прогноз более утешительный, должны пустить рано или поздно, погода позволяет — солнце и небольшой минус. На данный момент стоим 2,5 часа. Движение пошло минут 30 назад, но продвинулись меньше, чем на километр», — пояснила она.

Она добавила, что за ночь выпало около метра снега. Было много аварий, на обочинах — застрявшие в снегу машины.

«В снегопад дороги не чистят, бесполезно, нападает заново быстрее, чем чистят. Есть еще момент с лавиноопасностью, в том числе по этой причине не открывали дорогу», — пояснила Елизавета.

Снегопад закончился только к 08:00, а с 09:00 на дороги выехала снегоуборочная техника. Также проводят проверки на сход лавин, только после этого запустили движение транспорта. Девушка напомнила, что на трассе к Верхнему Ларсу есть серпантин, сложный и для расчистки, и для проезда. Пробка образовалась в районе Крестового перевала.

Из-за снегопада пострадали жители Краснодарского края. Режим ЧС ввели в Апшеронском районе, там из-за снега без света остались около 28 тысяч жителей.