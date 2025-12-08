Десяткам беженцев пригрозили выселением из ПВР под Липецком

Десятки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области выселяют из пункта временного размещения на базе санатория «Клен» в Липецкой области. Об этом сообщила Lenta.ru .

По информации издания, администратор ПВР предложила беженцам переезжать обратно в неотапливаемые квартиры и разбитые дома.

Одна из постоялиц, Ирина, рассказала, что ее семью вызвали в администрацию санатория и поставили перед фактом, что им необходимо съехать в течение месяца.

«Мы объясняем, что у нас разбиты квартиры и в домах нет отопления. С нами дети. Просим оставить нас до весны, ведь никто не вправе выгонять людей в зиму. Оля, администратор, говорит нет», — подчеркнула женщина.

По ее словам, в ПВР находятся более 200 человек, в том числе пожилые люди, матери-одиночки и дети-инвалиды.

Ранее в Госдуме предложили запретить выселять семьи погибших или получивших инвалидность силовиков из служебного жилья. Инициатива будет касаться родственников сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФССП и других ведомств.