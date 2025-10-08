В России хотят запретить выселять семьи погибших силовиков из служебного жилья

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова выступили с инициативой запретить выселение из служебного жилья семей сотрудников силовых ведомств, если кормилец погиб или получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей. Об этом 360.ru сообщил Миронов.

По его словам, в законопроекте идет речь о защите интересов родственников сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФССП и других ведомств, которые могут остаться без крыши над головой.

«Произойдет это в том случае, если до наступления трагических событий граждане не успели встать в очередь для получения жилья, хотя именно государство обязано обеспечить им социальную защиту», — отметил парламентарий.

Миронов направил официальное обращение с инициативой главе правительства Михаилу Мишустину.

