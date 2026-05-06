Десятилетний школьник умер от менингита в Приморье

В Хорольском округе Приморья скончался 10-летний мальчик от менингококковой инфекции, следователи начали проверку по факту случившегося. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

«В социальных сетях размещено сообщение о смерти школьника в поселке Ярославском от инфекции. Кроме того, в сообщении указывается, что школа, где учился ребенок, продолжает работу», — заявили в ведомстве.

Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительная причина гибели — менингококковая инфекция (менингит). По неуточненной информации, 3 мая ребенок почувствовал себя очень плохо, а потом скончался.

Ранее в России запустили регистрацию отечественной вакцины от менингита. Как отметил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев, препарат разработали специалисты Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток вместе с предприятием ФМБА России.