Десять российских детей заразились корью на Бали

По предварительным данным, заболевание выявилиу десяти школьников в возрасте от семи до двенадцати лет. Пятерых из них госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.

Инфекция распространилась в школе Ганди, где обучаются около 500 учеников по трем образовательным программам. Среди заболевших — учащиеся первых, вторых, третьих, четвертых и пятых классов.

У детей изначально наблюдались высокая температура и диарея, позже появились характерные высыпания на лице, которые в течение нескольких дней распространились по всему телу. Похожие случаи, по данным Shot, зарегистрированы и в другой школе — Morphoo.

Родители сообщили, что среди заболевших есть дети, ранее привитые от кори. В школе Ганди родителям рекомендовали временно ограничить посещение занятий. Руководство учреждения заявило, что контролирует ситуацию и действует в соответствии с установленными процедурами.

В октябре эпидемиолог Андрей Сахаров в эфире телеканала «Краснодарские известия» рассказал, что такие заболевания, как ветрянка, свинка, корь и краснуха, могут быть крайне опасны не только для детей, но и для взрослых. По словам специалиста, иммунная система последних реагирует на эти инфекции иначе, что часто приводит к более тяжелому течению болезни.