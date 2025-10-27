Эпидемиолог Сахаров рассказал, что ветрянка и корь могут привести к серьезным осложнениям у взрослых

Такие заболевания, как ветрянка, свинка, корь и краснуха, могут быть крайне опасны для взрослых. Об этом предупредил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Кубани, эпидемиолог Андрей Сахаров в эфире телеканала «Краснодарские известия» .

По словам специалиста, иммунная система взрослых реагирует на эти инфекции иначе, что часто приводит к более тяжелому течению болезни.

«У взрослых инфекция вызывает более выраженный воспалительный ответ. Организм реагирует слишком бурно, и это может повредить собственные ткани», — отметил Сахаров.

Доктор добавил, что ветряная оспа у взрослых может сопровождаться высокой температурой, сильной интоксикацией и множественными высыпаниями. Корь способна привести к развитию пневмонии и энцефалита.

Краснуха угрожает беременным, вызывая врожденный синдром у плода. Свинка (паротит) у мужчин может вызвать орхит, провоцирующий бесплодие. Полиомиелит приводит к параличу и инвалидности.

Врач рекомендовал вакцинацию как самый надежный способ профилактики, а также соблюдение гигиены и здоровый образ жизни.