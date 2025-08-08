Десять гаражей вспыхнули на юге Москвы

Десять гаражей загорелись в районе Шипиловского проезда в Москве

В Москве загорелись 10 гаражей в районе Шипиловского проезда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь разгорелся на площади 100 квадратных метров. Для тушения прибыли несколько пожарных. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в многоэтажке в столичном районе Выхино-Жулебино начался сильный пожар. По предварительным данным, огонь появился в межквартирном холле на седьмом этаже, загорелись вещи. Пламя начало стремительно переходить на другие этажи.

Со спасателями по видеозвонку связалась глухонемая семья и сообщила о дыме в квартире. Вместе со взрослыми там находились двое детей. Прибывшие на место пожарные спасли семью и еще 12 других жильцов.