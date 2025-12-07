Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В городском округе Электросталь в Московской области автобус столкнулся с легковушкой. Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 7 декабря на улице Корешкова. Автобус марки ЛиАЗ столкнулся с Volvo.

«Четверо пассажиров автобуса, а также двое пассажиров легковушки, в том числе несовершеннолетний 2013 года рождения, обратились за медицинской помощью», — уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В воскресенье днем грузовик смял две легковушки на Дмитровском шоссе в Мытищах. В результате аварии погиб один человек.