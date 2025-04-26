Десять человек спасли из пожара под Саратовом

В городе Энгельсе Саратовской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Загорелась одна из квартир, сообщила пресс-служба МЧС России.

Из-за возгорания плотный дым распространился на весь подъезд. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 10 человек, выведя их с верхних этажей и из лифта.

Еще 30 жильцов дома вышли на улицу самостоятельно. Обошлось без пострадавших. Пламя распространилось на площадь 16 квадратных метров, огнеборцы его ликвидировали.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее на юге Москвы произошел сильный пожар в многоэтажке. Вспыхнула одна из квартир на 12-м этаже дома на улице Бирюлевской. Один человек погиб.