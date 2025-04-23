Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы

Страшный пожар произошел на юге Москвы, в районе Бирюлево Восточное — загорелась одна из квартир на последнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Бирюлевской. Как сообщил источник 360.ru, в результате случившегося погиб один человек.
Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь. Они обнаружили, что пламя полностью охватило помещение. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
К сожалению, спасти одного из жильцов не удалось — он погиб на месте. Соседи не пострадали — двоих человек успешно эвакуировали из смежной квартиры.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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