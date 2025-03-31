Общественник Грачева: бездомные чаще всего становятся жертвами рабовладельцев

В России в рабство чаще всего попадают бездомные и приезжие из провинции, которые ищут работу. Об этом «Ридусу» рассказала президент Международного общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева.

По еее словам, людей заманивают объявлениями с предложением высокой зарплаты, питания и проживания. Бездомных легко удерживать, потому что им некуда идти. Приезжие часто отчаиваются найти работу официально и обращают внимание на объявления в транспорте или на вокзалах. По таким объявлениям соискателям обещают хорошую зарплату, питание и проживание. Люди сами звонят по указанному номеру и оказываются в тяжелой ситуации.

Жертв держат под охраной в коттеджах, бараках или квартирах, не разрешая отлучаться. У них отбирают телефоны и документы. Людям не платят денег, только штрафуют за провинности. Кормят объедками, чтобы они могли работать. Иногда рабовладельцы похищают людей в электричках и на вокзалах, используя снотворное, предупредила Грачева.