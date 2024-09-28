Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Брянске

Утром в субботу в Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в поселке Локоть. Изначально МЧС заявляло о возгорании на площади в тысячу квадратов.
Горят два здания по производству поддонов, пиломатериалы и готовая продукция. В ликвидации ЧП задействовали 21 единицу техники и 64 специалиста.
В 07:10 МЧС сообщило о ликвидации пожара
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