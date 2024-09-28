Деревообрабатывающее предприятие загорелось в Брянске

Площадь пожара на предприятии в брянском Локте выросла до 2,5 тысячи кв м

Утром в субботу в Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в поселке Локоть. Изначально МЧС заявляло о возгорании на площади в тысячу квадратов.

Горят два здания по производству поддонов, пиломатериалы и готовая продукция. В ликвидации ЧП задействовали 21 единицу техники и 64 специалиста.

В 07:10 МЧС сообщило о ликвидации пожара