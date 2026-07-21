Дерево упало на пенсионера в Свердловской области
В минувшие сутки некоторые районы Свердловской области оказались во власти неблагоприятных погодных условий. Здесь прошли дожди с грозами, а порывы ветра достигали 18 метров в секунду, написало Ura.ru.
Особенно пострадал Заречный муниципальный округ. В пяти населенных пунктах оборвало провода электроснабжения, упало более 30 деревьев. Среди последствий — гибель человека.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, жертвой стихии стал 74-летний местный житель. На пенсионера упало дерево.