Дерево рухнуло на такси на Кирпичной улице в Москве

Дерево упало на провода в столичном районе Соколиная Гора. О ЧП на Кирпичной улице сообщил источник 360.ru.

По его данным, помимо проводов, под удар также попала машина такси. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в столице дерево упало на четыре машины, припаркованные у дома на Ельнинской улице в районе Кунцево. Среди задетых автомобилей были Mercedes Gelandewagen и Hyundai. Иномарки сильно пострадали.

До этого в Москве из-за сильного ветра дерево рухнуло на мужчину на Коммунарском шоссе. Пострадавшего увидели прохожие и вызвали скорую. По предварительным данным, им оказался приезжий из Таджикистана.