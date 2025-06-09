Дерево рухнуло на людей на западе Москвы

Два взрослых и один ребенок пострадали в результате падения дерева в районе Солнцево на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло неподалеку от храма Казанской иконы Божией Матери по адресу улица Воскресенская 1/37. На тротуарной дорожке от Мещерского парка до церкви обрушилось дерево.
По предварительным данным, от рухнувшего дерева пострадали три человека. Среди них — один ребенок. На данный момент информации о деталях происшествия, а также о состоянии пострадавших людей не поступало.
Несколько дней назад дерево рухнуло на детскую коляску в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой в Самаре. Ребенка госпитализировали. Следователь возбудил уголовное дело по статье о халатности.
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