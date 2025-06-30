Деревянные леса загорелись на стройплощадке на юго-западе Москвы

Деревянные леса загорелись на стройплощадке на улице Косыгина в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание полностью ликвидировали, никто не пострадал. На месте работали 23 спасателя и семь единиц техники. Что именно стало причиной пожара, не сообщается.

По информации Telegram-канала Baza, пожар возник на строительной площадке горнолыжного комплекса на Воробьевых горах.

Ранее спасателей вызвали к девятиэтажке в Новой Москве. Очевидец заявил, что на стройплощадке прогремел взрыв и выбило дверь. При этом криков о помощи оттуда не доносилось, бригада скорой помощи не потребовалась.