Частный дом сгорел дотла под Астраханью, погибли женщина и двое детей
В Харабалинском районе Астраханской области сгорел частный дом. Погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС по региону.
«На пожаре обнаружены трое погибших 42-летняя женщина и двое детей (мальчики) 2018 и 2013 годов рождения. Информация уточняется», — рассказали спасатели.
По их данным, ЧП случилось в селе Селитренное, на Колхозной улице, дом 5. Пожар разгорелся на площади 90 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей пламя охватило весь дом.
Ранее пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы. Людей эвакуировали из горящего здания. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Никто не пострадал.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте