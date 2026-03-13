Частный дом сгорел дотла под Астраханью, погибли женщина и двое детей

В Харабалинском районе Астраханской области сгорел частный дом. Погибли три человека, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«На пожаре обнаружены трое погибших 42-летняя женщина и двое детей (мальчики) 2018 и 2013 годов рождения. Информация уточняется», — рассказали спасатели.

По их данным, ЧП случилось в селе Селитренное, на Колхозной улице, дом 5. Пожар разгорелся на площади 90 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей пламя охватило весь дом.

Ранее пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы. Людей эвакуировали из горящего здания. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Никто не пострадал.