Депутата Тихорецкого района Краснодарского края нашли мертвым около трассы

Труп 43-летнего депутата районного Совета Виталия Капустина нашли на выезде из станицы Новорождественской в Краснодарском крае. Об этом сообщил сайт kuban.kp.ru .

По данным журналистов, на место прибыла следственная группа для выяснения всех обстоятельств смерти народного избранника.

Издание «Кубань Информ» уточнило, что тело депутата нашли на тополе недалеко от его джипа, который стоял неподалеку.

Очевидцы заявили, что мужчина был одет в светлую рубашку и брюки. По данным издания, следователи рассматривают различные версии гибели депутата, включая убийство.

Одна из местных жительниц в комментарии изданию 93.RU заявила, что ей показалось, что руки у найденного мужчины на дереве были связаны за спиной.

«Человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие», — пояснила собеседница издания.

В районном Совете Капустин руководил комиссией, ответственной за вопросы сельского хозяйства, землеустройства, коммунального хозяйства, транспорта, связи и благоустройства. Пост депутата он занимал с 2019 года.

Сегодня же под окнами отеля Sheraton рядом с аэропортом Шереметьево нашли труп бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова.

По данным Telegram-канала Baza, на теле бывшего чиновника нашли травмы, свойственные для падения с большой высоты. Обстоятельства его гибели установят подмосковные следователи.