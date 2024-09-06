Депутат Степанова после ДТП в Рыбинске пообещала помочь пострадавшим

Попавшая в ДТП депутат Ярославской областной думы Марина Степанова заявила, что готова оказать поддержку пострадавшим. Об этом она написала на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» .

В Рыбинске автомобиль депутата столкнулся с автобусом, в результате чего он выехал на тротуар и врезался в стену дома. Пострадали 10 человек, семь из которых госпитализированы.

В больницу попала и сама Степанова. Она признала свое участие в ДТП и отметила, что никто не застрахован от несчастного случая.

«Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь», — заявила депутат.

Степанова добавила, что медицинское освидетельствование не выявило алкоголя в ее крови.